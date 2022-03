“Enfiaram a cabeça na sanita”: Testemunhos sobre violência chegam ao projeto ‘Bairros SEM Bullying’ no Porto

"Trancaram-me na casa de banho, enfiaram-me a cabeça na sanita e disseram que devia morrer. Disseram que paravam se lhes desse dinheiro. Tirei dinheiro à minha mãe, mas nunca lhe disse. Tudo isto porque o meu pai é cigano". Este é um dos vários testemunhos que todos os dias chegam ao projeto ‘Bairros SEM Bullying’, iniciativa da Associação Plano I, no Porto, que visa prevenir o bullying através de uma ação integrada da comunidade."Houve vários episódios que me marcaram. O último aconteceu em frente a uma escola, onde um aluno estava a ser vítima de bullying físico. Falei com o segurança do estabelecimento de ensino, mas não prestou atenção. Disse que era algo normal. E não, não é normal! Apesar deste tipo de situações ocorrer fora dos portões da escola, é necessário intervir", diz Lourenço Silva, psicólogo que trabalha na Associação Plano I.Normalizar o bullying é recorrente. Por esse motivo, o projeto pretende chegar a toda a comunidade escolar, de maneira a que os casos sejam sinalizados e resolvidos rapidamente."É importante falar sobre o bullying no contexto escolar. Percebemos, nas várias entrevistas realizadas, que embora as escolas façam um esforço, falta conhecimento sobre o tema. Há comportamentos completamente errados. Por exemplo, juntar a vítima e o agressor numa sala para conversarem é errado", explica o psicólogo.As situações de bullying ocorrem não apenas nas escolas, mas também na internet. A pandemia fez com que muitos jovens e crianças fossem agredidos verbalmente, em grupos das redes sociais. "É importante apoiar e trabalhar não só com a vítima, mas também com o agressor. Ambos precisam de ajuda, é necessário perceber a razão das suas atitudes", adianta Lourenço Silva.O projeto ‘Bairros SEM Bullying’ envolve toda a comunidade educativa. No terreno, a Associação Plano I faz trabalho de levantamento e procura implementar as medidas adequadas. Professores e os assistentes operacionais são parte importante. "As pessoas que trabalham com crianças e jovens são fundamentais para prevenirem e intervirem", explica a psicóloga Mariana Hintze. Diminuir o número de crianças e jovens com depressão, automutilação ou tendências suicidas é o principal objetivo.– Tudo começa na prevenção. É necessário perceber que o bullying é real, que acontece no dia a dia. É importante falar sobre o assunto e perceber que o bullying não tem propriamente uma cara, uma expressão.– Exatamente. Até porque ainda há muitas pessoas que acreditam que os casos de bullying não passam de meras brincadeiras. A saúde mental dos nossos jovens e crianças sai prejudicada. Aliás, constata-se que está cada vez pior e o bullying pode ser uma das razões.– Claro que deixa marcas. Se calhar é por isso que temos uma grande percentagem da população a sofrer de depressões e ansiedade. Muitos desses problemas podem vir da infância e do facto de terem passado por uma situação de bullying.