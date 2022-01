No Agrupamento de Escolas de Santo António da Charneca, no Barreiro, o combate ao ‘bullying’ começa ainda no Pré-Escolar.O casos "são sinalizados pelos diretores de turma, encaminhados para o Gabinete de Apoio Psicológico e reportados aos pais", conta Ana Margarida Cláudio, psicóloga.Para o professor Luís Gomes "a cantiga é uma arma" e, com os alunos, criou uma "música contra o ‘bullying’". Ao longo do ano, são organizadas palestras com o objetivo de alertar para a gravidade do fenómeno.