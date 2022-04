Fátima Ferreira está revoltada com as alegadas agressões de uma professora de apoio à filha de seis anos, ao que tudo indica por não saber ler uma palavra. Aconteceu no Centro Escolar de Margaride, pertencente ao Agrupamento de Escolas Manuel Faria e Sousa, em Felgueiras. A docente já terá sido alvo de um processo disciplinar para averiguar a situação, mas a mãe acusa agora o estabelecimento de ensino de tentar camuflar a situação.









“Até hoje não sei de nada por parte da escola. Ela tem tido aulas com a professora habitual e com uma outra, que tem dado umas aulas de apoio de vez em quando”, descreve a mãe da menina, que frequenta o primeiro ano, acrescentando que a alegada agressora não tem sido vista na escola. Já depois de ter denunciado as agressões, Fátima Ferreira diz que alguns docentes da escola pediram à filha para não contar a verdade. “Teve duas professoras que tentaram que a menina mentisse, mas ela chegava a casa e contava tudo.”

A nível psicológico, a menina (que sofre de problemas de visão) já está “a ficar melhor, mas ainda com muito choro”. A filha de Fátima já está a ser seguida por uma médica, que a encaminhou para consultas de Pedopsiquiatria. “A médica diz que ela não estava a querer deixar fazer o exame de rotina, porque estava sempre com medo”, conta ao Correio da Manhã, que noticiou o caso em primeira mão. Foi a própria menina que denunciou as agressões à mãe, pedindo para não mais voltar àquela escola.





“Disse que a professora lhe tinha dado uma estalada por não saber ler uma palavra. Ela revelou ainda que, várias vezes, lhe puxava as orelhas. Não se admite este tipo de atitude”, descreve. Toda a situação foi participada pela mãe da menina à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.