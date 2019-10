Natal em Casa: CM e TAP juntam famílias

A iniciativa Natal em Casa está de volta. Na quadra festiva que se aproxima, o Correio da Manhã e a TAP juntam famílias. Queremos que os portugueses partilhem connosco as saudades que têm.Juntos, vamos realizar o desejo de Natal de todos os natais: reunir de novo a sua família. O processo é simples: envie um email para natalemcasa@cmjornal.pt, indicando qual o familiar com quem gostaria de passar o Natal (o grau de parentesco admissível para concorrer é direto: irmão, pais, netos ou avós).Nesse email, deverá referir o máximo de elementos possível, que serão determinantes na escolha dos candidatos: em que país está o seu familiar, há quanto tempo não o vê, que idade tem, qual a sua ocupação e o que o levou a ir para o estrangeiro, assim como contactos e moradas.Envie, também, fotografias ou faça um vídeo que comece com a frase "Eu tenho saudades do/a meu (minha)... que está no/a... há... anos". Às famílias que venham a ser escolhidas, o Correio da Manhã/CMTV e a TAP tratam de tudo. A TAP assegura as viagens e o Correio da Manhã/CMTV garantem as deslocações entre o aeroporto e a casa da família, seja onde for.Não perca esta oportunidade única que o seu jornal e televisão diários lhe oferecem de reencontrar um ente querido que já não vê há anos. Conte-nos a sua história e candidate-se.