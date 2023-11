Todos juntos em Portugal: CM e TAP ajudam a passar o Natal em casa com a família

A iniciativa Natal em Casa está de volta. Oe a, em parceria com a TAP, vão realizar o seu sonho de Natal: reunir de novo a sua família.O processo é simples. Se deseja passar o Natal em Portugal com um irmão, pai, neto ou avós que estão no estrangeiro e já não os vê há muito tempo, candidate-se através do email: natalemcasa@cmjornal.pt Escreva um texto que comece com a frase ‘Eu tenho saudades...’. Na candidatura refira onde estão os seus familiares e há quanto tempo não os vê. Envie também fotografias ou faça um vídeo e faculte um contacto direto. O destino tem que ser operado pela TAP. As candidaturas decorrem até dia 16 de novembro.Nas anteriores edições, a iniciativa Natal em Casa trouxe a Portugal famílias que viviam no Brasil, Irlanda, Bélgica, França, entre outros países.