Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Café Vencedor" dá prémio em Beja

Proprietário do Miminho Doce não escondeu a felicidade.

06:00

A festa esta terça-feira fez-se no café Miminho Doce, em Beja, uma vez que foi o feliz contemplado do passatempo ‘Café Vencedor’ e recebeu um prémio de 250 euros por ter a televisão ligada na CMTV e o jornal Correio da Manhã no espaço.



O proprietário do café, Jorge Serrano, não escondeu a felicidade e mostrou-se radiante com o prémio que recebeu das mãos da apresentadora da CMTV Ana Pedro Arriscado.