Filipe Gaivão cumpre meta diária de bicicleta: "Hoje prometia ser um dia difícil"

Filipe Gaivão, de 57 anos, partiu na passada quarta-feira, dia 10, de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solidária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla", e pedalou esta segunda-feira mais 130 quilómetros previstos, apesar do "dia péssimo" que relata.



"Hoje prometia ser um dia difícil porque acordei bastante pior do meu joelho. Cheguei a ir ver se havia comboios para o destino de hoje, mas Graças a Deus que não havia e ainda bem porque enquanto me fui preparando as coisas foram melhorando.





Mas a luta não estava ganha e cerca de um terço da viagem a dor acertou-me em cheio e ali ficou mais um bocado até voltar a abrandar.

Ainda voltou perto do final mas aí a batalha era a meu favor. Tenho mesmo de agradecer ao vento milagroso. Acabei por fazer os 130 km de hoje em 7 horas que é excelente.

Assim vou ter tempo de descansar e arrumar de vez esta luta.

Durante o percurso de hoje passei por vários Chateaux que tive pena de não ir visitar mas o facto de estar de bicicleta não permite grandes desvios.

Mais um pretexto para voltar de carro ou moto. Adorei a travessia de Tours junto ao rio, numa calma fantástica.

E o que dizer dos nossos portugueses que continuam acenas constantemente. Fantásticos".