Filipe Gaivão: "Que maravilha é estar na nossa terra"

Esta sexta-feira, o ciclista que já se encontra em terras lusas concluiu a etapa número 17.



Filipe Gaivão, de 57 anos, partiu no passado dia 10 de julho, quarta-feira, de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solidária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla".Esta sexta-feira, o ciclista que já se encontra em terras lusas concluiu a etapa número 17.

continuar até Lisboa e atingir a meta" a que se propuseram.





Que maravilha é estar na nossa terra", começa por desabafar Filipe Gaivão que acordou "nas fraldas da Serra da Estrela com um sol e uma temperatura muito agradáveis. Só podia ser uma etapa promissora".O ciclista saiu de Gouveia às 08h15. Começou a pedalar num dia em que "a previsão era de ser quase tudo a descer, mas infelizmente uma estrada de sentido contrário forçou a alterações no percurso por estradas de serra sempre mais difíceis", relata Gaivão.Era perto de Penacova que estava um "prémio" para o ciclista. " João Gomes, também ele sofrendo de Esclerose Múltipla disponibilizou-se para pedalar connosco os últimos quilómetros do dia e os primeiros de amanhã", sábado, conta Filipe.Para o ciclista, João é uma "fantástica companhia" que "puxou" pela equipa "até à sede da SPEM Coimbra" onde foram recebidos.Terminar a etapa de hoje foi, para Filipe Gaivão, uma "força para para