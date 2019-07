Filipe Gaivão saiu 'pela fresca' para pedalar por mais uma etapa

Filipe Gaivão, de 57 anos, partiu no passado dia 10 de julho, quarta-feira, de Bruxelas rumo a Lisboa, numa viagem solidária de bicicleta que visa "dar maior visibilidade às pessoas que sofrem de esclerose múltipla".

Este sábado, o ciclista que já se encontra em terras lusas concluiu a etapa número 18."Felizmente passou em pouco tempo ficando apenas o chão molhado e tudo muito sujo. Alforges, roupa, sapatos, bicicleta, etc, mas nada que não seja considerado expectável", conta.Já no destino, o ciclista foi recebido "maravilhosamente" pela Delegação da SPEM, que o esperava com "fantástico almoço, presentes e acima de tudo, muito carinho e amizade".Depois do tempo de convivo, onde pode rever um amigo, foi altura de continuar a viagem, de alguns precalços, mas com companhia."A SPEM ainda arranjou dois fantásticos amigos para nos trazer até ao destino de hoje. Apesar de no caminho ter havido dois furos na mesma bicicleta, mas nada que em equipa não se resolva", relata Filipe Gaivão.