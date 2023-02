Bombeiro adotou gato que resgatou dos escombros dos sismos na Turquia

Ali Cakas, um bombeiro turco, adotou um gato que salvou dos escombros do sismo que abalou várias regiões da Turquia e Síria, a 6 de fevereiro. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, Ali Cakas resgatou o gato que ficou preso durante 129 horas em Nurdagi, na Turquia.

O animal recusou-se a sair do lado do bombeiro depois de lhe ter dado comida e água. Ali e os colegas deram-lhe o nome de Enkaz (que pode ser traduzido para escombros), e ficaram com o gato na esperança de que o dono pudesse aparecer, mas ninguém reclamou o animal.





Mardin, uma cidade turca a cerca de 400 quilómetros de distância de Nurdagi.

O bombeiro prometeu que não deixaria Enkaz para trás quando a missão de salvamento estivesse concluída e levou-o consigo para

Já morreram mais de 45 mil pessoas no terramoto que abalou a Turquia e a Síria a 6 de fevereiro.