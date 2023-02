Capitão da seleção turca de andebol e o filho de cinco anos encontrados sem vida soterrados sob os escombros

O capitão da seleção turca de andebol, Cemal Kütahya, morreu, tal como o seu filho de cinco anos, devido ao terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro, informou esta terça-feira a Federação Internacional de Andebol (IHF).

"É com profunda tristeza que tomámos conhecimento da morte de Cemal Kütahya, capitão da nossa seleção masculina de andebol, e do seu filho Çinar Kütahya, que ficaram soterrados sob os escombros da casa onde moravam na cidade de Antioquia", comunicou a federação turca de andebol, em comunicado reproduzido pela IHF.

Kütahya, de 32 anos, também capitão da equipa turca de andebol de praia, jogava no Hatay SK, atual líder da Liga turca, clube ao qual o lateral direito ingressou no verão de 2022, após passagem pelo CSU Suceava, depois de ter representado o Al-Shamal, do Qatar, com o qual se sagrou campeão da Liga dos Campeões Árabes em 2020.

A mulher de Kütahya, grávida de quatro meses, assim como a sua sogra, que morava no mesmo endereço, continuam desaparecidas, especificou a federação turca.

Em 6 de fevereiro, a Turquia e a Síria registaram sismos de magnitudes de 7,8 e 7,5 na escala de Richter, com réplicas fortes, uma das quais de 6,0.

A catástrofe provocou mais de 35 mil mortos na Turquia e na Síria, segundo os dados provisórios mais recentes, sendo este último país cenário de uma guerra civil que dura há mais de uma década.