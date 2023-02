O secretário-geral da ONU, António Guterres, lamentou os novos terramotos que sacudiram esta segunda-feira o sudeste da Turquia e a Síria, garantindo que as equipas humanitárias estão no local "a avaliar a situação" e preparadas para "fornecer ajuda adicional".

O serviço de emergência nacional turco (Afad) localizou o epicentro do terremoto mais forte, de magnitude 6,4, no distrito de Defne, a sul da cidade de Antaquia, e registou uma segunda réplica, de magnitude 5,8, com epicentro em Samandag.