"Levamos a Turquia no coração": Equipa portuguesa regressa a casa

A equipa portuguesa de socorro que foi para a Turquia após o país ser abalado por um forte sismo, que fez milhares de vítimas, está de regresso a Portugal."Missão Atribuída, Missão Cumprida! A Missão Portuguesa na Turquia chegou ao fim. É hora de prepararmos o regresso a casa! Levamos a Turquia no coração", pode ler-se numa publicação na página de facebook do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.Os operacionais portugueses salvaram um menino , Baran de 10 anos, dos ecombros de um prédio na Turquia numa operação que durou três horas. Os bombeiros divulgaram ainda um vídeo ternurento onde de mostravam a brincar com uma criança