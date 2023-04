Teste de ADN permitiu que mãe e filha bebé voltassem a estar juntas após terem sido separadas pelo sismo na Turquia

Yasemin Begdas e a filha bebé foram reunidas quase dois meses depois do sismo de 6 de fevereiro ter atingido a Turquia. Um teste de ADN confirmou a relação de paternidade, disse o Ministério da Família e dos Serviços Sociais do país, segundo a Reuters.A bebé de três meses e meio, chamada Vetin, foi retirada dos escombros de um edifício na província de Hatay, na Turquia, cinco dias após o terramoto.O ministro da Família e dos Serviços Sociais entregou-a à mãe, Yasemin Begdas, num hospital na cidade de Adana, na Turquia, 54 dias após o desastre. "Reunir uma mãe e o seu filho é uma das tarefas mais preciosas do mundo", disse o ministro Derya Yanik.Depois de inicialmente ter sido tratada em Adana, a bebé tinha sido levada no avião presidencial para ser tratada num hospital em Ancara. Mas, assim que o teste de ADN confirmou que Yasemin era a mãe da bebé, a criança foi levada novamente para Adana, onde foi entregue à família. Segundo o Ministério da Família e dos Serviços Sociais, o pai e dois irmãos morreram nos escombros do sismo.Um teste de ADN revelou que Yasemin era a sua mãe e o bebé foi levado de avião de volta para Adana, onde a reunião teve lugar no hospital que a tratava.Mais de 56 mil pessoas morreram no terramoto de 6 de fevereiro e réplicas, sendo 50 mil são referentes à Turquia e as restantes na Síria.