Menino de três anos resgatado com vida dos escombros 158 horas depois do sismo

Um menino de três anos foi resgatado este domingo dos escombros na província de Kahramanmara, na Turquia. A criança ficou 159 horas debaixo dos destroços de um edifício. Assim que a equipa de salvamento conseguiu retirar a criança em segurança, as pessoas presentes aplaudiram.No Twitter, a agência turca Anadolu partilhou um vídeo com o momento. Na gravação, é possível ver-se um dos operacionais com o rapaz ao colo.O violento desastre natural que abalou a Turquia e a Síria na segunda e terça-feira já causou mais de 33 mil mortos e 90 mil feridos. Acredita-se que o número de vítimas mortais seja bastante superior àquele que se regista até ao momento, devido a muitas pessoas ainda se encontrarem debaixo dos escombros e sujeitas a condições climatéricas adversas.