Síria pondera abrir novos corredores humanitários no noroeste

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse este domingo que o Presidente da Síria está disposto a considerar a abertura de novos postos fronteiriços para ajudar as vítimas no noroeste do país, controlado pelos rebeldes.

"Esta tarde encontrei-me com Sua Excelência, o Presidente Assad, que indicou que estava aberto a considerar a abertura de pontos de acesso transfronteiriço para esta emergência", disse o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, em declarações aos jornalistas, citadas pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

Bar al-Hawa é o único ponto de passagem operacional da Turquia para as zonas rebeldes afetadas pelo terramoto, mas foi danificado no terramoto.