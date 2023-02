Ursula von der Leyen discute com Erdogan apoio adicional à Turquia

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, falou hoje ao telefone com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para transmitir "profundas condolências" pelas mortes causadas pelo sismo e discutir apoio adicional ao país.

"Falei com o Presidente @RTErdogan [Recep Tayyip Erdogan] ao telefone para transmitir as minhas mais profundas condolências ao povo da Turquia pela perda catastrófica de vidas e destruição causada pelo sismo devastador e discutir apoio adicional", lê-se numa publicação na conta oficial de von der Leyen, no Twitter.

Pelo menos 33.179 pessoas morreram em consequência do violento sismo de magnitude 7,8 que abalou, na segunda-feira, a Turquia e a Síria, indicam dados oficiais este domingo divulgados.