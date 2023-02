Mazin Asafur é sírio. Fugiu da guerra com a família há poucos anos. Viviam todos no Sul da Turquia, em Antakya, achavam que estavam em segurança. “Sou sírio. Voltei a ficar sem nada”, diz, emocionado.



A tristeza deste homem não se mede nos bens que perdeu - a casa onde morava com a família. Há mais.









Ver comentários