Selma Lourenço foi vítima de violência doméstica ao longo de 14 anos e meio, às mãos do ex-marido."Agarrava-me pelo braço, a unha espetava mesmo. Chegou a sentar-se em cima de mim, a prender-me com o corpo. Ia-me matando naquele momento, depois de me pôr uma mão na boca e outra no pescoço", referiu a mulher, que explicou ter ficado sem forças nesse episódio. "Consegui mordê-lo e só aí é que consegui voltar a respirar. Senão, não estava aqui para contar a história", lamentou.A vítima teve dois filhos do agressor e a família viveu durante anos no Brasil. Voltaram para Portugal quando o filho mais novo foi diagnosticado com depressão. "Tudo o que fiz foi sempre pelos meus filhos. Acreditava que ele podia mudar porque no dia a seguir a agredir-me pedia desculpa e dizia que não se iria repetir", contou Selma Lourenço.Quando decidiu que não voltaria a ser agredida, mudou-se para o quarto do filho e o cenário de terror intensificou-se. "Continuou com as ameaças. Eu dormia no colchão e acordava no chão com ele a pisar-me. Vivia momentos de terror, não dormia. Se ficasse naquela casa, o meu destino seria a morte, então fugi. Um dos meus filhos, na altura com 13 anos, não quis vir comigo. Mais tarde, o pai expulsou-o de casa". lamentou.O homem justificava as agressões - que cometia sob efeitos do álcool - com os ciúmes que sentia e, no final, fazia-se de vítima. Selma Lourenço conseguiu refazer a sua vida amorosa e voltou a casar.A autarquia desenvolve trabalho junto dos jovens, nas escolas. Colabora com instituições para promover exposições, concursos, workshops. Em 2019, o município apoiou a edição da revista ‘Bully’, dirigida aos mais jovens, como intuito de os sensibilizar.24% dos jovens já sofreram violência sexual no namoro. Este tipo de abusos surge sob a forma de coação, abuso ou violação. Estudos evidenciam que é uma forma de violência pouco reconhecida e denunciada.Se é vítima de violência, seja psicológica, física ou sexual, dê o primeiro passo e denuncie. A Segurança Social disponibiliza a Linha Nacional de Emergência Social - basta ligar o número 144 - para que possa denunciar o seu caso ou o de um familiar, amigo ou vizinho.Ao tomar a decisão de denunciar uma situação de maus-tratos e ao deslocar-se à esquadra mais próxima da sua residência, faça-se acompanhar se possível por um familiar ou amigo que o apoie. Se apresentar sinais de agressão, procure ajuda também no hospital ou centro de Saúde mais próximo.– O Município dispõe de dois alojamentos de apoio temporário (um masculino e o outro feminino), trabalha com a Fundação António Silva Leal e a Cruz Vermelha Portuguesa, dispõe de uma rede de atendimentos sociais que se encontra implementada por todas as freguesias. Também existe o Serviço de Teleassistência Domiciliária.– O Município de Faro integra a Rede de Municípios Solidários com as Vítimas de Violência Doméstica. Há um apoio anual no valor de 15 000 euros com o intuito de ajudar ao funcionamento do Gabinete de Apoio à Vítima, da APAV, em Faro. A nível local, dinamiza o grupo trabalho para a área da igualdade do qual fazem parte várias entidades que intervêm com vítimas de violência doméstica.