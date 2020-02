"Já não tinha saídas e só queria morrer": Sandra sofreu violência doméstica às mãos do primeiro marido

DISCURSO DIRETO

Sandra Oliveira chegou a tentar o suicídio por sofrer de violência doméstica às mãos do primeiro marido, com quem se casou aos 19 anos. Em ambas as relações amorosas que viveu, foi agredida e "espezinhada". "Queria desistir, queria morrer, já não tinha saídas", foi um pensamento que a acompanhou muitas vezes.No primeiro casamento, as cenas de ciúmes eram uma constante. "Estava a discutir com a mãe dele, porque vivíamos em casa dela, e ele atirou-me ao chão e disse que me matava se lhe acontecesse alguma coisa", referiu Sandra, que foi isolada dos amigos e da família. "Um dia, com ciúmes, despiu-me e inspecionou a roupa íntima que tinha para ver se o andava a trair", afirmou. A mulher acreditava que o casamento era para a vida e resistiu a separar-se."A dor era tão grande que me comecei a picar na pele porque queria sentir uma dor maior do que a emocional. Agarrei em muitos comprimidos e meti-os à boca com champanhe", contou. Só se separaram quando Sandra descobriu que o marido gastava muito dinheiro em prostitutas.Depois de estar oito anos sozinha, acreditou ter reencontrado o amor, mas a violência regressou à sua vida. "Atirou-me para cima da cama, pôs-me as mãos ao pescoço e apertou, sem que eu conseguisse reagir", explicou, descobrindo mais tarde que o companheiro sofria de bipolaridade. Sandra voltou a entrar em depressão. Depois de procurar ajuda médica, conseguir reerguer-se e voltar ser a "mulher forte" que era.– Que respostas tem a autarquia para lidar com a violência doméstica?– Temos vindo a adotar várias medidas, como formação de técnicos de apoio à vítima, ações de sensibilização e de prevenção. Temos três casas para acolher mulheres vítimas de violência doméstica e os seus filhos. Em projeto está a criação de um centro itinerante de apoio.– Há trabalho em rede?– Este trabalho em rede tem sido materializado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira através do convite a vários parceiros, oferecendo formação especializada sobre a violência doméstica (curso de técnico de apoio à vítima).Esta formação foi fundamental para estreitar laços entre os vários agentes sociais.– E quanto às escolas?– Há uma preocupação em sensibilizar a comunidade escolar. Temos apoiado a formação de crianças e jovens.npessoas foram assassinadas pelos companheiros em cenários de violência doméstica, durante o ano passado. Isto significa que, em média, morreram três pessoas por mês neste contexto.O Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica foi criado em novembro de 1998 e presta apoio telefónico através do número 800 202 148.A linha é gratuita e disponibiliza um serviço anónimo e confidencial, com profissionais especialmente formados para atendimento a vítimas de violência doméstica.O serviço de informação funciona pelo telefone, 24 horas por dia, todos os dias do ano. É promovido pela Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género. Qualquer pessoa pode pedir ajuda através desta linha.Os 37 casos mortais de violência doméstica registados no ano passado e os três já identificados em 2020 constam da estatística atualizada em tempo real noRadar dedicado a este flagelo social. ORadar da violência doméstica é um projeto inovador de jornalismo de dados e pode ser consultado em permanência no site do. Trata-se de uma plataforma especialmente concebida para o uso em dispositivos móveis onde o leitor pode também denunciar casos que possa conhecer.