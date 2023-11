Aaron Spears (1976-2023)

O baterista norte-americano ficou conhecido por trabalhar com Usher e Ariana Grande. A morte do músico nascido em Washington foi anunciada pela mulher. "Não era apenas um baterista talentoso, mas também um pai dedicado ao nosso precioso filho", escreveu Jes- sica. Foi indicado ao Grammy em 2004 pelo seu trabalho no álbum ‘Confessions’, de Usher. Ao longo da carreira trabalhou com Lil Wayne, Adam Lambert, The Backstreet Boys, Miley Cyrus, Lady Gaga e Britney Spears. Não foram reveladas as causas da morte. Tinha 47 anos.