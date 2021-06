Nasceu no Sudão, mas representava o Qatar desde 2015. Medalha de bronze nos 400 metros nos Mundiais de Atletismo, em Londres, Abdalelah Haroun estava a seguir agora um plano de recuperação, depois de sofrer uma lesão quando procurava a qualificação para os Jogos Olímpicos do próximo mês, em Tóquio. A federação de atletismo do Qatar anunciou ontem que o ‘sprinter’ morreu num acidente de viação, em Doha. Tinha 24 anos.