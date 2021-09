Combateu na Frente de Libertação pela independência do seu país (Argélia) contra os franceses. Foi ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1963 e 1979.



É eleito presidente em 1999 e durante o seu consulado consegue terminar com a guerra civil que grassava na Argélia através da ‘Carta para a Paz e Reconciliação’. É reeleito sucessivamente até que, em 2019, doente e no meio de grandes protestos decide resignar à presidência.