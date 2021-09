Líder histórico do grupo terrorista peruano Sendero Luminoso, cumpria prisão perpétua num centro de reclusão de máxima segurança de uma base naval do seu país.Antigo professor de Filosofia, iniciou em 1980 uma luta armada no Peru, provocando no confronto com as forças armadas um banho de sangue que provocou milhares de mortos, na maior parte camponeses.Morreu, este sábado, devido a uma infeção generalizada.