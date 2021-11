Ficou conhecido como o ‘pai do tiramisu’, após a sobremesa ser inventada por si, pela sua mulher e por um chef e depois colocada no menu do seu restaurante, o Le Beccherie, em Treviso, Itália, em 1972.



A sobremesa, com biscoito ensopado em café e mascarpone, surgiu, conta o coinventor Roberto Linguanotto, por acidente, quando este deixou cair queijo mascarpone numa tigela com ovos e açúcar. Morreu de causas não divulgadas.