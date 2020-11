Dedicou toda a vida ao futebol, com particular destaque para o amor ao clube do coração, o Cádiz, onde jogou 196 jogos e marcou 53 golos.O espanhol Adolfo Bolea Sanz nasceu em Barcelona e, no campo, nas décadas de 1950 a 70, como avançado, sempre revelou bom domínio de bola e remate possante.Mais tarde, foi também treinador do Cádiz em duas épocas. Morreu ontem, aos 87 anos, por causas não divulgadas.