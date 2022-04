Pioneiro dos estudos sobre o stress pós-traumático, o psiquiatra criou, em 1988, a fundação APOIAR, para ajudar ex-combatentes. Também foi um dos sócios-fundadores da Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica. Iniciou a carreira no hospital Júlio de Matos e em 1972 foi preso pela PIDE pelo apoio a presos políticos. Morreu em casa e o funeral realiza-se hoje, às 16h00, da Igreja do Campo Grande para o cemitério do Alto de São João, em Lisboa.