Nascido na província italiana de Vicenza, o presidente emérito da Administração do Património da Sé Apostólica também serviu nas nunciaturas apostólicas de diversos países: em Portugal, Espanha, Índia e EUA, entre outros.



Foi criado cardeal pelo Papa João Paulo II, no Consistório de fevereiro de 2001. Em abril de 2005 participou no conclave que elegeu o Papa Bento XVI. Morreu, sábado, no Vaticano, por causas não divulgadas.