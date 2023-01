Agustí Villaronga (1953-2023)

Realizador espanhol de culto nascido em Palma de Maiorca, ganhou paixão pelo cinema através do pai.Licenciado em Arte pela Universidade de Barcelona, foi professor, crítico de cinema e trabalhou em teatro. A primeira longa-metragem, de 1987, ‘Tras El Cristal’, considerada a sua obra-prima, é um thriller de terror.Já, ‘Pão Negro’, tendo como fundo a Guerra Civil espanhola e as suas consequências, venceu nove categorias dos Goya de 2011 e 13 estatuetas dos prémios Gaudí do mesmo ano. Não resistiu a um cancro, tinha 69 anos.