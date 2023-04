Ahmad Jamal (1930-2023)

A forma segura e minimalista de dedilhar as teclas do piano tornaram Ahmad Jamal uma referência no jazz para músicos como Miles David, McCoy Tyner ou Herbie Hancock. O norte-americano iniciou a carreira aos 14 anos na terra natal de Pittsburgh e nunca mais parou. Ao longo de uma carreira de cerca de 70 anos, atuou várias vezes em Portugal, incluindo em festivais como o Estoril Jazz ou no palco da Culturgest, em Lisboa. Em 2017 recebeu um Grammy honorário. Morreu no domingo, aos 92 anos, em casa, de causas não divulgadas.