Antigo internacional iraquiano, marcou o único golo do país numa fase final de um Campeonato do Mundo de Futebol.Aconteceu em 1986, no México, num jogo frente à Bélgica, que os iraquianos perderam por 2-1. Internacional A em 73 ocasiões, esteve nas vitórias que o Iraque conquistou na Taça do Golfo, em 1984 e 1988, ano em que foi eleito o melhor futebolista asiático.Morreu ontem devido a complicações causadas pela Covid-19.