Alain Chevalier (1931-2018)

Fundador da Louis Vuitton colocou a França no mapa do luxo.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:32

Alain Chevalier, um dos fundadores da empresa de moda de luxo Louis Vuitton, morreu este domingo.



"Ele colocou a sua inteligência e talento ao serviço da política e da indústria, contribuindo com sua visão e determinação para colocar a França no primeiro lugar do universo do luxo", diz o comunicado enviado do Palácio do Eliseu, referindo-se ao fundador da atual LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).



Chevalier nasceu na Argélia e faleceu aos 87 anos.