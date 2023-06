Foi um dos maiores nomes da Sociologia. Ficou conhecido pelos estudos sobre o Maio de 68 e os movimentos sociais de operários franceses. Foi um dos ‘pais’ do conceito de sociedade pós-industrial. Intelectual de esquerda, mas crítico dos conceitos marxistas, era apreciado à direita.



Em 1947, foi mineiro numa exploração de carvão em França para estudar as relações entre mineiros e empregadores. Acompanhou os movimentos mineiros no Chile e o sindicato polaco Solidariedade.