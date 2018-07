Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alan Gilzean (1938-2018)

O escocês que brilhou no Tottenham.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu em Perthshire, Escócia, e antes dos 20 anos já brilhava no Dundee FC, onde ganhou o campeonato em 1961/62.



Em 1964/65 assina pelo Tottenham, onde se tornou uma lenda. Alinhou em 372 jogos e fez 107 golos. Em Londres, o internacional escocês ganhou uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça, duas Taças da Liga e uma Taça UEFA. Despediu-se do futebol em 1974/75 ao serviço do Highlands Park, equipa da África do Sul. n