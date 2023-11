Especialista em História de África, destacou-se como escritor, com mais de 40 livros em vários géneros, recebendo o Prémio Camões 2014. Viveu em Portugal de 1989 a 1992 como embaixador do Brasil, tendo ocupado outros cargos diplomáticos. "Com livros como ‘A Enxada e a Lança’ deu um contributo inestimável para os estudos africanistas, ainda mais aprofundados devido aos postos diplomáticos que ocupou, nomeadamente na Nigéria", escreveu Marcelo Rebelo de Sousa numa nota no site da Presidência da República.