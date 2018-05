Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alberto Dines (1932-2018)

Um mestre do jornalismo brasileiro.

Por Hugo Real | 01:30

Nasceu no Rio de Janeiro e aos 20 anos, em 1952, inicia a sua carreira no jornalismo na revista ‘A Cena Muda’.



Nas décadas seguintes passa por inúmeras publicações, como as revistas ‘Visão’ e ‘Manchete’ e os jornais ‘Última Hora’, ‘Tribuna da Imprensa’, ‘Diário da Noite’, ‘Diários Associados’, ‘Jornal do Brasil’ e ‘Folha de S.Paulo’.



Alberto Dines, que foi preso pela ditadura militar, foi também o fundador do Observatório da Imprensa.