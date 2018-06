Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alberto Fouilloux (1940-2018)

Jogou na ‘Batalha de Santiago’.

Por Paulo Fonte | 00:30

Futebolista chileno com a posição de avançado, conquistou o 3º lugar no campeonato do Mundo de 1962 e esteve presente no jogo contra a Itália nessa mesma prova, que ficou para a história como a ‘Batalha de Santiago’.



A partida, ganha pelo Chile (2-0), foi marcada por socos e jogadores expulsos, após um rastilho aceso por reportagens de jornais italianos sobre o país anfitrião.



Representou clubes chilenos e o Lille, de França.