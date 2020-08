Alberto Villar (1933-2020)

A última vez em palco foi em 2016, no Teatro Armando Cortez, em Lisboa, na peça ‘Faz-te ao Largo’.A sua carreira de mais de 50 anos está muito ligada ao D. Maria II, onde foi diretor de cena, tendo trabalhado com La Féria, Ruy de Carvalho ou Eunice Muñoz.Contracenou ainda com Raul Solnado e Camilo de Oliveira. Nascido em Leiria com o nome José Alberto Espírito Santo, morreu ontem em Lisboa, onde estava hospitalizado.