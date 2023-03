Albino Ribeiro Cardoso (1945-2023)

Natural do Porto, licenciado em Filologia Germânica pela Faculdade de Letras da Universidade Clássica de Lisboa fez parte dos corpos gerentes do Clube de Jornalistas durante mais de 30 anos e ganhou o Prémio Gazeta Televisão em 1987.Iniciou a sua carreira em 1971 no ‘Diário de Lisboa’, foi fundador do semanário ‘O Jornal’ e passou depois por vários títulos na imprensa nacional, nomeadamente em Macau, e pela RTP, onde assinou várias reportagens.O funeral realiza-se hoje pelas 14h00, no crematório do cemitério dos Olivais.