Ex-baixista e fundador da banda Bon Jovi, "selvagem e cheio de vida", como o caracterizou o vocalista Jon Bon Jovi, o músico esteve presente em momentos marcantes do grupo norte-americano. Iniciou o percurso em 1983, tendo abandonado em 1994, após zangas internas. Tocou em álbuns como ‘Slippery When Wet’ (1986), ‘New Jersey’ (1988) e ‘Keep the Faith’ (1992), dos quais saíram diversos êxitos. Causa da morte não foi revelada.