Aleksandr Goussev (1947-2020)

Foi uma das estrelas do hóquei no gelo na Rússia. Ganhou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1976 e foi campeão do mundo em 1973 e 74.Jogou ao mais alto nível entre 1967 e 1979. Brilhou na defesa do CSKA de Moscovo, onde conquistou dez campeonatos.Vestiu a camisola da seleção nacional da, na altura, URSS, em 128 jogos, tendo marcado 29 golos.Aleksandr Goussev morreu aos 73 anos, de causas que não foram reveladas.