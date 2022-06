Em 1973, Alexander Nitikin começou a treinar Garry Kasparov, na altura com 10 anos, e desde logo lhe augurou um futuro promissor no xadrez. Não se enganou - em 1985, o jovem prodígio, que a conselho do seu mestre aparecia sempre nos jogos de fato e gravata, sagrou-se campeão Mundial, diante do russo Anatoly Karpov. Nitikin, que continuou sempre ao lado do seu pupilo até este se retirar (2005), morreu aos 87 anos.