Nasceu em Zavala, província de Inhambane e foi ordenado padre em 1953, tornando-se o primeiro padre negro moçambicano em funções.Em 1988 é elevado ao cardinalato pelo Papa João Paulo II. Toma como lema "servir e não ser servido". Participou no processo que determinou o fim da guerra civil de 16 anos, com a assinatura do Acordo Geral de Paz, em 1992.Para o Papa Francisco "foi um servidor incansável do Evangelho e da Igreja".