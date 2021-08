Alexandre Pais do Amaral sempre teve a paixão do futebol.Começou por se destacar como dirigente do Boavista, passando depois pela Associação de Futebol do Porto. Acabou por chegar à Federação Portuguesa de Futebol, onde foi vice-presidente durante vários anos.Foi ele que chefiou a comitiva portuguesa que, na Arábia Saudita, conquistou o Campeonato do Mundo de sub-21, em 1989. Alexandre Pais do Amaral tinha 92 anos.