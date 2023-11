Era uma das estrelas do reggaeton. Alexio ‘La Bruja’ morreu aos 34 anos, vítima de um cancro na mama, que tinha sido diagnosticado em 2017. Também conhecido como ‘La Bestia’ - o nome real era Víctor Alexis Rivera -, começou a carreira musical em 2013 e, pouco tempo depois, passou a colaborar com alguns ‘mestres’ do género, casos de Nicky Jam e Daddy Yankee, que, em 2015, participaram no seu maior êxito, ‘Tumba la casa’, cujo vídeo, no YouTube, teve mais de 400 milhões de visualizações. Era natural de Porto Rico.