Nasceu na Cantábria e a política foi a sua paixão.Nos anos 70 filiou-se no PSOE e pelo PSOE foi quase tudo; chegou ao Congresso dos Deputados em 1993, foi ministro da Educação e da Presidência com o amigo Felipe González (com quem falava todos os dias). Em 2006, com Zapatero assume a vice-presidência do governo e a pasta do Interior.Neste papel contribuiu decisivamente para o fim da organização terrorista basca ETA.