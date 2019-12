Allee Willis (1947-2019)

Nasceu no estado do Michigan, nos Estados Unidos, e foi a autora da canção ‘I’ll Be There For You’, gravada pela banda The Rembrandts e que serviu de tema de abertura da série ‘Friends’.Foi vencedora de dois Grammy e escreveu várias canções, como ‘September’ e ‘Boogie Wonderland’, para o grupo Earth, Wind, & Fire e foi coautora do musical ‘A Cor Púrpura’.Morreu de um ataque cardíaco, na sua casa em Los Angeles.