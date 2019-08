Altair nasceu no Rio de Janeiro (Brasil) e começou a jogar como lateral, mas acabou adaptado a defesa-central no Fluminense, clube em que jogou durante 16 anos (1955-1971).Os seus duelos com Garrincha ficaram famosos. Em 1962 integrou a seleção nacional brasileira que foi campeã do Mundo no Chile.Quatro anos volvidos foi, de novo, chamado para a seleção para o Mundial de Inglaterra, em que o Brasil foi eliminado por Portugal.