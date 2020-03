Apelidado de Tarzan devido à sua agilidade, o guarda-redes argentino foi um dos primeiros do continente americano a usar luvas.Em 1945, com 19 anos, fez a sua estreia no River Plate, equipa com a qual ganhou sete Ligas. Depois de disputar mais de 500 partidas, em 1969 transferiu-se para o Alianza Lima, do Peru, e, depois, para os Los Millonarios, da Colômbia.Terminou a carreira aos 44 anos. Morreu sexta-feira, aos 93 anos.