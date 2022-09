Licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a arqueóloga tinha um doutoramento em Quaternário, Materiais e Culturas e pós-doutoramento em Arqueologia da Morte. Professora no Instituto Politécnico de Tomar, foi uma das grandes defensoras da anta do Vale da Laje, também no concelho de Tomar. "Pessoa muito vibrante", aponta fonte próxima, morreu em casa de doença degenerativa.